Erciyes Dağ’ındaki bitki çeşitliliği nedeniyle Develi’deki arıcılar ile Akdeniz bölgesinden gelen misafir arıcılar; kaliteli ve doğal bal üretmek için Erciyes Yaylaları ve çevresini tercih ediyor ve ürettikleri bal ile de dereceler alıyor.

Türkiye’de çalışma yapılan benzer alanlar içerisinde en zengin bitki çeşitliliği Erciyes Dağı’nda görüldüğü belirtiliyor. Yapılan bilimsel araştırmalara göre Erciyes Dağı, bin üzerindeki bitki arasında 11’inin sadece Erciyes’te olan endemik bitki çeşitliliğine sahip olduğu belirtiliyor. Yetiştiriciler; Erciyes Dağı’ndaki bitki zenginliğinin yanı sıra yetişen doğal kekik, keven, dağ çayı rayihasının etkin olduğu Erciyes balının koruma altına alınması gerektiğini vurgularken doğal ve her şeyi arının kendisi tarafından üretilen Karakovan Balı’nın, yılda bir sefer eylül ayında sağımı yapıldığını bildirdi.

Sorunlarından bahseden arı yetiştiricileri ayrıca; arı olmadan kimyasal şurup gibi ürünlerden elde edilen sahte balların tüketiciye ucuz bal olarak sunulması olduğunu ifade etti. Öte yandan yetiştiriciler; balı marka haline gelen Erciyes Dağı eteklerine bir de bal ormanı projesinin uygulanmasını beklediklerini kaydetti.