Kayseri’de Erciyes Dağı’nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde yürüyüş için Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmanan 2 kişi, sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.

Lastiği patlayan otomobil takla attı, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı Lastiği patlayan otomobil takla attı, sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA