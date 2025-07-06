Kayseri’de Erciyes Dağı’nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşmesi sonucu yaralanarak mahsur kalan 2 dağcıyı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde yürüyüş için Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmanan 2 kişi, sabah saatlerinde inişe geçtiği sırada üzerlerine kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Mahsur kalan dağcılar; durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından jandarma arama kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri; mahsur kalan dağcılara ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.