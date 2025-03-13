Edirne’nin Enez ilçesinde, Hasköy Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, "Esen Rüzgar, Dönen Kanatlar" projesi ile geri dönüşüm bilinci ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekti.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Uzun, Hasköy Ortaokulu’nu ziyaret ederek, buradaki öğrencilerin hazırladığı "Esen Rüzgar, Dönen Kanatlar" projesini inceledi. Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak bir rüzgar gülü tasarlayan öğrenciler, rüzgar gülünün kanatlarını atık borulardan elektrikli bisiklet tekerleğinden de motor yaparak çevre döştü bir enerji üretim aracı meydana getirdi. Projedeki amacın da, dönüşümün bilincini artırmak ve yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek olduğu bildirildi. Öğrencilerin projeleriyle ilgili bilgi verdiği Tutal ve Uzun, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, genç nesillerin bu tür çalışmalar ile duyarlılığın artırılmasında önemli bir rol oynadığını söyledi.