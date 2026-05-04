Erzurum'da oto sanayi esnafının sorunları ve çözüm projeleri masaya yatırıldı. Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Akdoğan, kiracı esnafa yönelik yeni işyeri projesini Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile paylaştı.

Erzurum'da oto sanayi esnafının geleceğine dair önemli bir buluşma gerçekleşti. Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Emre Akdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek sektörün nabzını tutan kritik başlıkları gündeme taşıdı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Emre Akdoğan, özellikle kiracı esnafa nefes aldıracak yeni işyeri projesinin detaylarını paylaşarak hazırlanan görselleri sundu. Projenin, artan maliyetler karşısında zorlanan esnaf için önemli bir çözüm olması hedefleniyor.

Ziyarette konuşan Başkan Akdoğan, esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: 'Oto sanayi esnafımız, Erzurum ekonomisinin bel kemiğidir. Ancak bugün geldiğimiz noktada kiracı esnafımız ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle hazırladığımız işyeri projesiyle hem daha modern hem de daha erişilebilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Amacımız, esnafımızın daha güçlü, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in desteği bizim için son derece kıymetli.'

Toplantıda ayrıca Erzurum oto sanayi sitesinin kronikleşen sorunları da masaya yatırıldı. Altyapıdan işyeri yetersizliğine kadar birçok başlıkta çözüm beklentileri dile getirilirken, belediye ile esnaf arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyaretin sonunda anlamlı bir hediye takdim edildi. Başkan Emre Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e Swarovski taşlarla özel olarak işlenmiş bir tablo verdi.

Görüşme, Erzurum'da oto sanayi esnafının sorunlarına çözüm üretme noktasında atılacak yeni adımların sinyalini verirken, tarafların ortak projelerde buluşma konusundaki kararlılığı dikkat çekti.