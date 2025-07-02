Aydın’ın Nazilli ilçesinde emniyet kemerinin önemine dikkat çeken jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan yol denetiminde sürücüleri bilgilendirdi.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından toplu taşıma araçlarının karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Nazilli-Bozdoğan yolunda denetim gerçekleştirildi. Toplu taşıma araçlarının yol güzergahında yapılan denetimde 95 yolcu bilgilendirildi ve 7 araç sürücüsü kontrol edildi. Ayrıca denetimlerde emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çekilirken, sürücüler aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, emniyet kemeri takmaları ve genel trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yapıldı.