Van’ın 5 yıldızlı oteli Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, 15-22 Nisan Turizm Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 15-22 Nisan Turizm Haftası’nın Türkiye ve bölge açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, "Turizm Haftası; ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere tanıtılması, turizmin çok yönlü katkılarının vurgulanması ve toplumda turizm bilincinin artırılması açısından son derece önemli bir haftadır. Bir turizmci olarak inanıyorum ki; turizm yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimi sağlayan, yerel kalkınmayı destekleyen ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede önemli rol oynayan stratejik bir sektördür. Bugün dünyada değişen seyahat alışkanlıkları, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme ekseninde şekillenen yeni turizm anlayışı, biz turizmcileri de sürekli gelişmeye ve dönüşmeye yöneltmektedir. Bu süreçte yerel değerlerimizi koruyarak özgün deneyimler sunmak ve hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Turizm Haftası vesilesiyle başta sektörde emek veren tüm meslektaşlarım olmak üzere yerel yönetimlerden eğitim kurumlarına, esnaftan ziyaretçilere kadar tüm paydaşlara teşekkür ediyor; ülkemizin turizmde sürdürülebilir ve güçlü bir gelecek inşa etmesini temenni ediyorum" dedi.