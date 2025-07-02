Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde yaşayan Ali Şahan, kendi imkânlarıyla elektrikli motosikletine güneş paneli entegre ederek hem elektrik tasarrufu sağladı hem de aracının menzilini artırdı.

Ali Şahan, elektrikli motosikletine yerleştirdiği güneş paneli sayesinde motosikletinin akülerini evden elektrik tüketmeden güneş enerjisiyle şarj ediyor. Şahan, böylece hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de daha uzun mesafeleri katedebiliyor. Ali Şahan, sistemin tamamen kendi fikri olduğunu belirterek, "Ben motosikletime güneş paneli koydurdum. Bu panelin bana şöyle bir avantajı oldu; evden elektrik tasarrufu yaptım, hem de motosikletin gidiş mesafesini uzattık. Akülerimizi güneş paneliyle dolduruyoruz, evden elektrik harcamıyoruz. Ayrıca bu motosikletle uzun yol da katedebiliyorum. Güneş panelini ne şekilde yerleştirdiğimizi anlatmam gerekirse bu fikri bana kimse önermedi, tamamen kendi aklımdan ve gözlemimle ortaya çıktı. Elektrikli motosikleti aldığımda karşı binanın çatısındaki güneş panellerinden ilham aldım. Bu sistemi motorun üst kısmına entegre ederek aküleri buradan şarj etmeyi düşündüm ve uyguladım" dedi.