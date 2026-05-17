Adıyaman'da seyir halindeki elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Haydar Efendi Caddesi üzerinde Hacı Mahmut G. idaresindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Hacı Mahmut G. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.