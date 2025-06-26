ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta oto elektrik tamiri yapan eşine destek olmak isteyen kadın, 13 yıldır dükkanın adeta bel kemiği gibi çalışıyor.

Gökçebey Sanayi Sitesi’nde eşiyle birlikte oto elektrik üzerine hizmet veren bir iş yerinde çalışan Nurten Şengül, teknik destekten muhasebeye, personel yönetiminden müşteri ilişkilerine kadar birçok görev üstleniyor. Şengül, kimi zaman da araçların klima gaz basımı ya da arıza tespiti gibi teknik işlerine doğrudan müdahil olurken bir taraftan da bebeğini büyütüyor.

13 yıldır atölyede aktif olarak görev aldığını belirten Nurten Şengül, "Eşim Yılmaz Şengül 25 yıldır bu işi yapıyor. Ben de son 13 yıldır işin içinde aktif olarak yer alıyorum. Hem işin teknik tarafına destek veriyorum hem de dükkanın dış ilişkileri, parça temini, hesap işleriyle ilgileniyorum. Aynı zamanda evdeki bebeğimizle de ilgileniyorum. Yoğun bir tempo ama iş bölümüyle altından kalkıyoruz" dedi.

Kadınların samgibi alanlarda daha görünür olması gerektiğini dile getiren kadın Şengül, "Sanayide erkekler kadar kadınlar da yer alabilir. Temiz ve düzenli bir ortamda çalışıyoruz. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Müşterilerimiz de buna alıştı ve destekliyor" ifadelerini kullandı.

Atölye sahibi Yılmaz Şengül ise eşinin desteğinin önemli olduğunu belirterek, "Onun sayesinde birçok eksiklik giderildi. İşin yükünü paylaşmak sadece iş değil, hayatı da paylaşmak oluyor" dedi.

Almanya’dan Türkiye’ye izne gelen ve aracının bakımını yaptıran Hayriye Kökçam da, ilk başta sanayide bir kadının çalışmasına şaşırdığını ancak sonrasında bunun olağan hale gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Kadınların bu işte yer alması bizlere de örnek oluyor" diye konuştu.