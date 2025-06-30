Elazığ’ın Maden ilçesinde ağaçlık ve otluk alanda çıktı. Rüzgar nedeni ile yangın hızla büyürken, bir köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Aşağı Mastek köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüyerek onlarca dönümlük alana yayıldı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye Diyarbakır’ın Ergani ilçesinden de destek ekip istendi.

Öte yandan, fırtına nedeni ile kontrol altına alınamayan yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Çevrede bulunan yerleşim yeri, tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandı.

Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.