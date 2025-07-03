Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alınan şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda; 22 parça halinde 1 kilo 148 gram sentetik kannabinoid, 10.77 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 26 adet fişek, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 7’si ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. Aynı zamanda 10 şüpheli şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.