Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 LA 414 plakalı ile 44 NH 477 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının tedavisi ambulans içerisinde yapıldı.

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.