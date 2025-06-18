Elazığ’da özel öğrenciler için düzenlenen mezuniyet töreni, renkli görüntüler oluşturdu.

Elazığ Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından, Mamüratül Aziz Salonunda mezuniyet töreni düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, sinevizyon görüntüsü ve öğrenciler tarafından hazırlanan etkinliklerin sergilenmesi ile devam etti. Ardından özel öğrenciler, mezuniyet belgelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Hep birlikte pasta kesimi yapan öğrenciler, keplerini atarak doyası eğlendi. Tören, toplu fotoğraf çekinmenin ardından sona erdi.

Her yıl olduğu gibi yine hem hüzünlü hem de gururlu olduklarını dile getiren okul müdürü Ahmet Yıldırım, "Bu gururu yaşıyoruz. Öğrencilerimizi mezun etmenin aynı zaman hüznünü yaşıyoruz. Öğrencilerimizle çok güzel anılarımız oldu. Üzüldüğümüz ve birlikte çok mutlu olduğumuz anlar oldu. Hepsi gözümüzün önüne geliyor. Her yıl bir gurup öğrencimizi mezun ederken sene başında heyecanla gelecek öğrencilerimizi bekliyoruz. Bir okuldan çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu bir okuldan çok daha fazlasıdır. Birçok STK’nın yapamadığı sosyal, kültürel faaliyetleri gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Öğrencilerimize sağlık diliyorum" dedi.

Tangülü ailesi adına konuşan Ahmet Dinç ise, "Son bir senedir ben bu okulun parçası olarak kendimi görmeye başladım. Bu okulun parçası olmak ve gelişimine katkıda bulunmak benim içimi rahatlatan bir durum. Burada gördüğüm birçok okuldan çok daha güzel bir okuldan bahsediyoruz. Çok güzel faaliyetler olduğunu gördüm. Umarım her şey mezun arkadaşlar için çok güzel olur. Bu okulda çok güzel eğitim alıyorlar" diye konuştu.

Mezuniyet törenine, Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Ahmet Yıldırım, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, Hakan Tangülü, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.