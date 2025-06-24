Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Elazığ’da din görevlilerine yönelik 3 ayrı mesleki yarışma düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında din görevlilerine yönelik 3 ayrı mesleki yarışma düzenledi. Ezanı güzel okuma, etkili hutbe sunumu ile ayet ve hadis ezberleme olarak düzenlenen yarışmada din görevlilerinin araştırma, planlama, sunum, hitabet ve ezber becerilerinin geliştirilmesi, okuma alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve mesleki yeterliliklerinin artırılması amaçlandı. Aynı zamanda görevlerini özveriyle yerine getiren personelin motivasyonunu yükseltmek ve hizmet verimliliğini artırmak hedeflendi.

Finale kalan din görevlileri, jüri önünde performanslarını sergiledi. İl finalinde dereceye giren yarışmacılar, Elazığ’ı bölge finalinde temsil etme hakkı kazandı.