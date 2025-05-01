Deprem bölgesi Elazığ’da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden sürerken Güneykent Mahallesi’nde yapımına başlanan 608 konutta boya ve badana işlemleri başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ’da yıkılan konutların yeniden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi’nde yapımına başlanan 608 konutun kaba işlemlerinin ardından boyama ve badana işlemleri başladı. Yoğun bir tempoyla çalışılırken konutların Haziran sonu ya da Temmuz başında sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

‘Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber oldu’

Konutlar hakkında bilgi veren İnşaat Mühendisi Gökhan Aygün, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz, çok büyük bir felaket ve derin acılar yaşadık. Depremin vurduğu 11 ilden etkilenen illerden biriside Elazığ’ımızdı. Elazığ’da depremde yaralar aldı ama ilk günden itibaren devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla seferber oldu. Burada toplamda 27 blok olmak üzere daire sayısı baz alınırsa 608 daire inşa ediyoruz. Konutlarımız hızla yükseliyor. TOKİ, Elazığ’a gerekeni ilk andan itibaren yaptı. Hala da yapmaya devam ediyor. Bizim etaplarımızda yapılan projelerden bir tanesidir. Toplamda 27 blok ve 608 daire bu etapta inşa ediyoruz. Kaba inşaatlarımız bitti, ince inşaatlarımızda belirli bir aşamaya geldi. Konutlarımızda dış cephe boyalarını yapmaya başladık. Hızlı bir şekilde vatandaşlara teslim etmeyi amaçlıyoruz. İş programımız aksamazsa, Haziran sonu, Temmuz başı gibi teslimatları yapmayı öngörüyoruz. Burada yapılan konutların tamamı, üç artı bir olmak üzere inşa edildi. Elazığ’daki vatandaşların önceki talepleri baz alınarak, yapılan konutlar artık üç artı bir olarak yapılıyor. 608 dairemizin hepsinde üç artı bir olarak inşa edilmektedir" ifadelerini kullandı.