Elazığ’da polis ekipleri tarafından 6 aylık planlı yapılan çalışmalarda, 2 farklı suç örgütü çökertilirken 30 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak (TCK 220/3)’ soruşturma dosyaları kapsamında örgüt liderliğini E.B ve Y.D isimli şahısların yaptığı 2 farklı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. 6 aylık yapılan planlı çalışmalarda, ‘Yağma, Silahlı Tehdit, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Uyuşturucu Madde Ticareti, Suça Azmettirme, Kamu Malına Zarar Verme ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçlarını işledikleri tespit edildi. Ayrıca çıkar çatışmasından kaynaklı husumetleri bulunan ve karşılıklı eylem süreci içerisine girdikleri tespit edilen 2 suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Örgüt bünyesinde işlenen ve bazıları kamuoyuna da yansıyan suçları örgüt adına işleyen 9 şahıs halen cezaevinde tutuklu olarak bulunmakta iken, operasyonda 13 şüpheli şahıs daha gözaltına alındı. 6 aylık süre içerisinde yakalanan toplam 30 şüpheli şahıs hakkında TCK 220/3 ve bağlantılı diğer suçlar ile ilgili olarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 12 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 137 adet fişek, 2 adet tüfek ve 14 adet kartuş, 2 adet pala olarak tabir edilen kesici alet, 70 gram sentetik kannobinoid maddesi, 236 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.