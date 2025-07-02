Elazığ Hayvan Borsası, şap hastalığı tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeni ile ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, ’’Tespit edilen şap hastalık mihraklarında karantina tedbirleri alınmış, hayvan hareketleri kısıtlanmış, eğitimler düzenlenmiş ve saha tatbikatları yapılmıştır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayvan satış yerlerinde tedbiren kısıtlamaya gidilmiş olup ilimiz Hayvan Borsası 1 Temmuz 2025 tarihi itibari ile geçici olarak kapatılmıştır’’ denildi.