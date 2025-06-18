Adıyaman’ın Kahta ilçesinde el frenini çekmeyi unutan sürücü, hareket eden otomobilini durdurmaya çalışırken aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde meydana geldi. Ramazan S. (60) isimli şahsa ait 02 AN 840 plakalı otomobil, evlerinin önünde park halindeyken el freni çekilmediği için hareket etti. Aracın kendi kendine hareket ettiğini fark eden Ramazan S., otomobilin peşinden koşarak durdurmak istedi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Otomobilin altında kalan Ramazan S. ağır yaralandı.

Kazayı gören aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan S., Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan adam, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.