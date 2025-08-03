Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Türkiye’nin nadir endemik türlerinden olan kum zambaklarının insan baskısı ve bilinçsiz kullanım nedeniyle tehdit altında olduğunu belirterek uyarılarda bulundu. Sürücü, özellikle Efes Selçuk Pamucak sahilindeki kumulların yoğun baskı altında olduğunu vurguladı.

Kum zambağının Türkiye’de doğal olarak yetiştiği bilinen ve kayıt altına alınan tek tür olduğunu belirten Sürücü, bu bitkinin Akdeniz’e özgü, çok yıllık ve soğanlı bir tür olduğunu söyledi. Aydın’da Didim Tavşanburnu Tabiat Parkı, Taşburun Limanı, Büyük Menderes Deltası ve Dilek Yarımadası gibi çeşitli alanlarda görüldüğünü ancak en yoğun popülasyonun Efes Selçuk Pamucak kumullarında olduğunu ifade etti. Sürücü, "Günübirlik ziyaretçiler tarafından bilinçsiz yapılan faaliyetler, ATV araçlarının geçişi, çevre kirliliği ve kontrolsüzlük yüzünden kum zambaklarının büyük bölümü tahrip edildi. Alanı korumak için yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak projeler geliştirmesi gerekiyor" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi’nin tesisleri önünde ahşap ve tel çitlerle koruma çalışmaları yaptığını ancak bazı ziyaretçilerin çitleri kırarak alana zarar vermeye devam ettiğini belirten Sürücü, ekolojik hassasiyeti olan bu kıyı kumullarının korunması için ahşap yürüyüş yolları yapılması, bilgilendirme tabelalarının artırılması ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sürücü ayrıca bu alanların sadece bitkiler için değil; kuşlar ve deniz kaplumbağaları gibi türler için de kritik öneme sahip olduğunu, Pamucak sahillerinde son yıllarda Caretta caretta türü kaplumbağaların da yuvalandığını sözlerine ekledi.