AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Bekir Talat Ekiz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında çevrenin korunmasının yalnızca doğaya değil, geleceğe ve vatana sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

Dünya Çevre Günü’nün toprağın, suyun, ormanların ve gökyüzünün insanlığa yaptığı güçlü çağrıyı hatırlattığını belirten Ekiz, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların azalmasının tüm dünyayı etkileyen önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Türkiye’nin çevre konusunda kararlı bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Ekiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’nin çevre politikalarının temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Bu hedefin yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yönelik önemli bir vizyon olduğunu kaydetti.

Ekiz, Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin milyonlarca insanın katılımıyla küresel bir çevre seferberliğine dönüştüğünü belirterek, geri dönüştürülen her atığın, dikilen her fidanın ve korunan her damla suyun gelecek nesillere bırakılan değerli bir miras olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji yatırımları, millet bahçeleri ve çevre dostu şehircilik uygulamalarıyla sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ekiz, “Çevreyi korumak sadece doğayı değil, vatanı korumaktır. Bir ağacı yaşatmak geleceği yaşatmak, bir damla suyu korumak ise medeniyeti korumaktır” dedi.

Türkiye’nin çevre adaleti, iklim sorumluluğu ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında uluslararası düzeyde etkin bir rol üstlendiğini belirten Ekiz, Kasım ayında Antalya’da düzenlenecek olan COP31’e ev sahipliği yapacak olmasının bu yaklaşımın önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

196 ülkenin temsilcilerini bir araya getirecek zirvenin, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli kararların alınacağı küresel bir platform olacağını ifade eden Ekiz, Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarında hakkaniyet anlayışını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Açıklamasının sonunda tüm vatandaşların Dünya Çevre Günü’nü kutlayan Ekiz, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda ortak sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.