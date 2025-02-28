Eğirdir’in Çayköy köyünde düzenlenen toplantıda, elma iç kurduyla mücadelede entegre yöntemler ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, projenin tarımsal üretime katkı sağlayacağını belirtti.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla Çayköy köyünde bir toplantı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yahya Enes Ünsal, teknik personeller ve 41 üreticinin katıldığı toplantıda, elma iç kurdu ile mücadelede entegre yöntemler ele alındı.

Proje bölgedeki tarımsal üretime önemli katkılar sağlayacak

Tarım uzmanları, zararlının kontrol altına alınması için modern ve etkili mücadele yöntemlerini üreticilere anlatarak alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürü Tuğrul, projenin bölgedeki tarımsal üretime önemli katkılar sunacağını vurgularken, üreticilere gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

"Üretiminiz bol, kazancınız bereketli olsun"

Üreticilerin karşılaştıkları sorunların da dinlendiği toplantı, karşılıklı bilgi alışverişiyle tamamlandı. İl Müdürü Tuğrul, üreticilere "Üretiminiz bol, kazancınız bereketli olsun" diyerek destek mesajı verdi. Yapılan çalışmaların Eğirdir’de tarımsal üretimi geliştirmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.