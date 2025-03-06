Isparta’da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu İl Yarışmaları’nda Eğirdir’i temsil eden Akademi Kültür Sanat Spor Kulübü, üç farklı kategoride il şampiyonluğunu elde etti.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Oyunları İl Temsilciliği tarafından 6 Mart Spor Salonu’nda organize edilen yarışmalar, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Müsabakaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak da takip etti. Eğirdir’i temsilen yarışmaya katılan Akademi Kültür Sanat Spor Kulübü, Minikler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde il birinciliği elde ederek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Takım antrenöründen teşekkür mesajı

Takım antrenörü Uğur Soyçiçek, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen başta Eğirdir Kaymakamlığı olmak üzere, Eğirdir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Özer’e, değerli velilerimize ve bizleri destekleyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi. Eğirdir ekibi, şimdi bölge şampiyonasında ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.