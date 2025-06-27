Aydın’ın Germencik ilçesinde şüphe üzerine durdurulan motosikletin Efeler ilçesinden çalındığı ortaya çıktı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timi tarafından Germencik ilçesi Balatçık Mahallesinde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine O.Y. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı plakasız motosiklet durduruldu. Motosikletin yapılan sorgusunda Efeler ilçesi merkezinden çalındığı tespit edildi. Motosiklet işlemlerinin ardından ruhsat sahibine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.