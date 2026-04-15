Edirne'de 50'inci Turizm Haftası kutlamaları renkli görüntülerle başladı.

Edirne'de 50'inci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. 25 Kasım Stadyumu önünde oluşturulan kortej, bando eşliğinde Saraçlar Caddesi'nden Atatürk heykeline kadar yürüyüş yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı konuşmada turizmin dünyada olduğu gibi ülkemizde de en hızlı gelişen sektörlerin başında geldiğini belirterek, 'Türkiye son yıllarda turizmde elde ettiği başarıyla dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir. 2025 yılında ülkemiz yaklaşık 64 milyon ziyaretçiyi ağırlamış ve 65 milyar doların üzerinde turizm geliri elde ederek, turizm alanındaki güçlü yükselişini sürdürmüştür' dedi.

Edirne'nin tarih birikimi, zengin mimari unsurları, kültürel mirası ile her geçen gün artarak çeşitlendirilen gastronomik değerleriyle turizmde en önemli şehirlerinden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Soytürk, 'Şehrimizde gelişen konaklama altyapısı, hizmet sektöründeki kalite artışı, seyahat acentelerimiz, yeme içme işletmelerimiz ve turizm paydaşlarımızın gayreti ile Edirne turizmdeki gücünü her geçen gün arttırmaktadır' ifadelerini kullandı.

Soytürk'ün konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. İlgiyle izlenen gösteriler büyük alkış topladı. Edirne'de Turizm Haftası kutlamaları hafta boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.