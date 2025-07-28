Edirne’de bir apartman dairesinde kötü kokuların yayılması üzerine girilen evde, yaşlı bir adam ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesi Anadolu Sokak’ta bulunan Akasya 8 apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yalnız yaşayan 75 yaşındaki emekli banka çalışanı Bülent Yılmaz’dan günlerdir haber alamayan yakınları ve komşuları, durumdan endişelenerek polise ihbarda bulundu. Aynı zamanda apartman genelinde hissedilen kötü kokular üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen polis, içeri girdiğinde evin içinde yapılan incelemede Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Emekli banka çalışanı olduğu öğrenilen Bülent Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.