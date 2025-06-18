Edirne’nin en işlek noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi’nde bir kafe işletmecisinin dikkati ve duyarlılığı sayesinde 65-70 yaşlarındaki bir kadının yaklaşık 232 bin TL’si, bir telefon dolandırıcılığından son anda kurtarıldı.

Edirne’de yaşlı bir kadının bir kafeye müşteri olarak girmesinin ardından tedirgin olduğu görüldü. Elinde telefonla tedirgin bir şekilde konuşan kadını fark eden kafe işletmecisi Ömer Tuzcu, bir şeylerin yolunda gitmediğini sezdi. Kadın, telefon görüşmesi sırasında kafe çalışanlarından kağıt ve kalem isteyerek bir isim ve IBAN numarası not aldı.

Kadının telefonda geçen konuşmalarından şüphelenen Tuzcu, görüşme bittikten sonra kadına nazikçe yaklaşarak durumu sordu. Yaşlı kadın, kimlik bilgilerinin FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve verilen hesaba yüklü miktarda para göndermesi gerektiğini istediklerini belirtti. Esnaf Tuzcu, bu tür durumlarda daha dikkatli olunması gerektiğini ve polise danışmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Tedirgin davranışlar dikkat çekti"

Kafe işletmecisi Ömer Tuzcu, müşterinin tedirginliğinden dolayı kulak misafiri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 65-70 yaşlarında bir hanımefendi müşteri olarak kafemize geldi. Gelir gelmez dikkatimi çeken konu, elinde telefonla tedirgin bir şekilde birileriyle görüşmesi oldu. Yaklaşık 2-3 dakika kadar konuştuktan sonra çalışan kızımızdan kağıt ve kalem istedi. Çocuklar bunu getirdikten sonra o hanımefendinin bir isimle IBAN numarasını kaydetmesini ister istemez kulak misafiri oldum. Ortada değişik bir sıkıntı olabileceğini hissettim çünkü hanımefendi çok tedirgin bir şekilde görüşüyordu telefonda. Telefon görüşmesi bittikten sonra yardımcı olmak istediğimi belirterek görüşmeye başladık. Kendisi, FETÖ tarafından kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyince, her zamanki bu üçkağıtçı dolandırıcıların senaryosunun bu kadıncağızın başına geldiğini anladım" dedi.

"Altınları bozdurmuş, parayı gönderecekti"

Vatandaşların bu tür durumlarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Tuzcu, kafeye yakın konumda bulunan sarrafa kadınla birlikte giderek durumu izah ettiğini ifade ederek, "Yaşlı kadın, evindeki altın bilezikleri bozdurarak tam 232 bin TL nakit para temin etmişti. Bu parayı, dolandırıcıların verdiği IBAN numarasına göndermek üzereydi. Görüşme bittikten sonra ben hemen ne yapmak istediğini öğrenmeye çalıştım. 232 bin lira parayı sarraftan altın bileziklerini bozdurarak aldığını ve bu parayı bu IBAN numarasına göndereceğini söyledi" şeklinde konuştu.

"Payımız olduysa ne mutlu"

Tuzcu, "Sarraf esnafı da olaya duyarlılık göstererek hemen polis ekiplerini aradı. Ben de hemen bu sarraf arkadaşlara kafemizin yakınında oldukları için bu hanımla beraber gittim. Oradaki sarraf arkadaşlara bir dolandırıcılık olayına bu kadıncağızın maruz kaldığını söyledim ve hemen bir polis çağırmalarını rica ettim. Onlar da polis çağırdı ve olay bu şekilde büyümeden kapandı. Bu kadıncağız da bu parayı bu sahtekarlara göndermekten, kısmen de olsa bizim payımızla kurtuldu diyebilirim. İnsanlar böyle durumlarda daha dikkatli olmalı. Eğer birazcık payımız olduysa ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.