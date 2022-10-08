Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Edirne’nin Barutluk Mahallesi’nde H.N idaresindeki 22 ABE 506 plakalı otomobil, T.M idaresindeki 22 AAR 504 plakalı Tofaş marka araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer otomobil de karşı şeride savruldu. Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.