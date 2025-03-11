Edirne’de Fatih Sultan Mehmet dönemine ait Peykler Medresesi ihya edilerek, kitap kafe, müze ve gençlik merkezi konseptiyle gençlere kapılarını açıyor.

Kentin önemli tarihi simgelerinden Peykler Medresesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yeniden canlanıyor. 15’inci yüzyılda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Peykler Medresesi, ihya edilmesinin ardından gençlerin en önemli mekanı haline gelecek. Yapılacak çalışmalardan sonra açılışının yapılacağı belirtildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Altın üçgenin önemli eserlerinden biri olan Peykler Medresesini ihya ederek gençlerimizle buluşturuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle oluşturulacak Kitap Kafe ve Gençlik Merkezi konseptinin yer aldığı (Genç Ofis) projede çevre düzenlemesinin yapılması ve Mimar Sinan Müzesinin kurulmasıyla birlikte en kısa sürede gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine açılacak."