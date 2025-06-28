Edirne’de balya yüklü römorkta çıkan yangın, tarım arazilerine sıçradı. Ekipler ve köylüler, alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyü yakınlarında, balya yüklü bir römorkta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Lalapaşa ve Süloğlu belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile su tankerleri sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, köylüler de anız bulunan arazilerini sürerek alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı.

Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.