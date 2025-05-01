İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece’deki bir caminin aleminin düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece’deki Güzelce Yeni Camii’nin minaresinin alemi düştü. Yapılan incelemelerin ardından camide hasar meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine cami geçici süreyle ibadete kapatılırken, caminin minaresindeki alemin düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, alemin kırılarak yere düştüğü görüldü.
Kaynak: İHA