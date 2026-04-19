Düzce'de özellikle üniversite bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi yasaklanarak tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konuralp Orhangazi Mahallesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. 4 ayrı suç kaydı olan H.U (27) isimi şahsa yönelik düzenlenen operasyonda; 2 parça halinde 5 gram metamfetamin maddesi, 1 gram sentetik kannabinoid maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 900 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.U isimli şahıs çıkarıldığı mahlemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.