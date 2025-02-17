Düzce’de uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takibin ardından G.M. ve B.C.’yi gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 10 gram metamfetamin, 5 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 400 TL nakit para, uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyolar ve 9 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan G.M. ve B.C., tutuklanarak cezaevine konuldu.