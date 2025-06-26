Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni bu yıl da düzenlenecek. 52 çocuğun sünnet ettirileceği şölen, Cedidiye Meydanı’ndan başlayacak.

Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan ilgi gören sünnet şöleni, bu yıl da büyük bir heyecanla düzenlenecek. 27 Haziran Cuma günü Cedidiye Meydanı’nda toplanmayla başlayacak program, sünnet olan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla Anıtpark’a yapılacak kortej yürüyüşüyle devam edecek. Ardından klasik araçlarla oluşturulacak sünnet konvoyu, Konuralp Antik Tiyatro gezisi ve dualarla sürecek.

Bu programın ardından katılımcılar, dua ve ikramlar için Erguvan Sosyal Tesisleri’ne geçecek. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla şölen havasında planlanan etkinliğe tüm Düzceliler davet edildi.