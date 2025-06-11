DÜZCE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan su verimliliği eğitimleri Düzce’de okullarda başlatıldı.

Su verimliliği seferberliği ülke genelinde tüm hızı ile devam ediyor. Bu çerçevede su verimliliğini arttırmaya yönelik farkındalık eğitimleri Düzce’de okullarda sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan su verimliliği eğitimleri çerçevesinde il genelinde tüm okullarda öğrencilere su konuları ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılıyor.