’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ kapsamında, üreticilere dağıtılan sebze fideleri Düzce’de toprakla buluştu. Ekipler, dağıtımı yapılan fidelerin sahadaki gelişimini yakından takip ediyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun öncülüğünde yürütülen incelemelerde, ekim yapılan alanlarda bitki gelişimi gözlemlenirken, üreticilere zararlılarla mücadele ve bitki besleme teknikleri konusunda bilgilendirme sağlandı. Proje ile atıl durumdaki arazilerin üretime kazandırılması, sebze üretiminin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor. Yerinde yapılan kontrollerle hem üretimin sürdürülebilirliği hem de kalite standardı güvence altına alınıyor.