DÜZCE(İHA) - Düzce'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda hayata geçirilen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında kurulan Hayır Çarşısı, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere çeyiz desteği sağlamak amacıyla kapılarını açtı.

Düzce'de Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinesinde yürütülen 'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında, yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere destek olmak amacıyla düzenlenen Hayır Çarşısı, Düzce Merkez Millet Bahçesi'nde dualarla açıldı. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlü bir örneğini yansıtan açılış programına Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve çok sayıda kurum yöneticisi katıldı. Açılışta stantları dolaşarak görevlilerden bilgi alan Vali Makas, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Hayır Çarşısı'nın ihtiyaç sahibi gençlere umut olacağını belirten Makas, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

'İki İnsan Bir Hayat' projesi kapsamında kurulan çarşıda, gönüllüler tarafından hazırlanan çeşitli ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelirlerin ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin çeyiz ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.