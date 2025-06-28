Çorum’da polisin "dur" ihtarına uyman sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 45 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil ise trafikten men edildi.

Olay, Eşref Hoca Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında, R.K. idaresindeki 19 KA 719 plakalı otomobil durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından kaçtı. Polis ekipleri, otomobilin kaçış güzergahında önlem aldı. Samsun yolu istikametine doğru devam eden kovalamacada araç, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 45 bin 346 TL idari para cezası kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.