Kapadokya bölgesinin en uç noktasında bulunan ve dünyanın en büyük peribacası olarak da nitelendirilen Uçhisar Kalesi’ni bu yılın ilk 9 ayında 211 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi, bölgeye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Roma döneminde tüf kayanın oyulmasıyla yapılan, 179 metre yüksekliğindeki dev peribacası görünümündeki kale, bölgeyi yüksekten izlemek isteyen turistlerin yoğun ilgisine uğruyor.

Kapadokya bölgesine daha önce de geldiğini söyleyen Huriye Ölge, "Bu gelişimde de Şanlıurfa’dan misafirlerim ile geldim. Uçhisar Kalesi başta olmak üzere bu bölge, beni eskilere götürdü. Böyle bir yerde yaşamak istedim” derken Fethiye Yetimoğlu ise, "Kapadokya bölgesine ilk defa geliyorum. Gördüğüm kadarıyla şahane bir yer. İleride tekrar gelmek isterim, geleceklere de tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Kapadokya’nın kuş bakışı izlendiği en yüksek nokta konumunda olan Uçhisar Kalesi’ne çıkıldığında, Uçhisar başta olmak üzere, Göreme, Avanos, Güvercinlik Vadisi, Cevizli Bağ vadisi, Uzundere Vadisi, Kızılçukur vadisi, Aşk Vadisi gibi birçok vadi görülebiliyor.

Bu yılın ilk 9 ayında 211 bin ziyaretçi ağırlayan Uçhisar Kalesi geçtiğimiz yılda toplam 288 bin ziyaretçi ağırladı.