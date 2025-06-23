Dünya Müzik Günü’nde Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları öğrencileri, mezuniyet konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Dünya Müzik Günü’nde, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları öğrencileri, mezuniyet konseri verdi. Konserde müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatıldı. Yıl boyunca eğitimlerini tamamlayarak Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneye çıkan öğrenciler; bağlama, keman, gitar ve koro performanslarıyla zengin bir repertuvarı başarıyla sergiledi.

Öğrenciler yeteneklerini sergiledi

Mezuniyet konserinde geleneksel Türk müziğinden klasik eserlere, çağdaş ve halk ezgilerine kadar geniş bir yelpazede eserler yer aldı. Bağlama öğrencilerinin ustalıkla icra ettikleri türkü ve halk ezgileri, keman ve gitar performanslarıyla zenginleşirken, koronun ahenkli seslendirmeleri seyircilerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin her birinin özenle hazırlandığı sahne performansları, mezuniyet coşkusunu zirveye taşıdı. Konserin finalinde, etkinliğin hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edilerek, Belediye Meclis Üyesi Orhan Şahin ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.