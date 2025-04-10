Mersin’de Down sendromlu 18 yaşındaki İnzile Çetintaş’ın polis olma hayali gerçekleşti. Polis aracıyla evden alınarak polis kıyafetleri giyen İnzile’nin heyecan dolu anları herkesi mutlu etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okul ziyaretlerinde tanıştıkları ve polis olma hayali kurduğunu öğrendikleri Down sendromlu İnzile Çetintaş’a sürpriz yaptı. 10 Nisan Polis Bayramı çerçevesinde İnzile’yi evinde ziyaret eden polisler, onu ekip aracıyla alarak şubeye götürdü. Burada polis kıyafetleri giyerek eline telsiz alan İnzile’nin polis olma hayali gerçekleştirildi. İnzile’nin heyecan ve mutluluğu, polis ağabey ve ablalarına da duygu dolu anlar yaşattı. Polislerle birlikte bir gün geçiren İnzile, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası’nı da kutlarken, "Hayalim polis olmaktı" dedi.

"Böyle bir şey beklemiyorduk, sürpriz oldu"

Kızının polis olma hayalinin gerçekleştiğini belirten anne Semra Çetintaş, polislerin okula geldiğinde İnzile’nin ’polis’ olmak istediğini söylediğini ifade etti. Anne Çetintaş, "Polis ağabeyleri ve ablalarını gördüğü zaman ben polis olmak istiyorum diyordu. Bugüneymiş kısmet oldu. Güzel bir duygu, hiç böyle bir şey beklemiyorduk, sürpriz oldu. O duygu anlatılmaz, çok güzeldi. İnzile’nin annesi olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.