Hatay'da alevlerin yükseldiği müstakil evde çıkan yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın; Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Evin ikinci katından kısa sürede alevler yükseldi. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.