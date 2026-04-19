Muğlalı yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'ya ait Dondurmam Gaymak filminin 20 yıl aradan sonra devam filmi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Dondurmam Gaymak Gapital' adıyla çekilecek devam filminin yerel oyuncu kadrosu için okuma provaları başladı.

Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu'nun çalışmaları arasında önemli bir yere sahip olan Dondurmam Gaymak filmi, 20 yıl aradan sonra yeni bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 'Dondurmam Gaymak Gapital' adıyla çekilecek devam filminin yerel oyuncu kadrosu için okuma provaları başladı. Aksu'nun 'Akdeniz yüzlü sinema' anlayışının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilen yapımın yeni filmi, özgün atmosferini koruyarak günümüzle bağ kurmayı hedefliyor. Senaryosu Eyüp Boz ve Melik Saraçoğlu imzası taşıyan proje, UNİK Film tarafından hayata geçirilecek. Görüntü yönetmenliği koltuğunda ise Uğur İçbak'ın yer alması bekleniyor.

Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra bölgeden birçok yerel isim de kamera karşısına geçecek. Kadroda Gülnihal Demir, Erdinç Özal, Tünay Ürper, Metin Yıldız, Muhammet Kıyak, Nejat Altınsoy, Hülya Kocabıçak, Oğuz Aykan Uyanık, Ozan Kıyak, Nazmi Şentürk, Taylan Kaya, Oral Günüç ve Murat Özarslan gibi isimler bulunuyor. Bu tercih, ilk filmde olduğu gibi yerel dokunun ve doğal oyunculuğun ön planda tutulacağının işareti olarak değerlendiriliyor.

2006 yılında Muğla'nın Ula, Yatağan ve Akyaka gibi farklı noktalarında çekilen ilk film, kırsal yaşamın içinden beslenen anlatımı ve amatör oyuncularla kurduğu sahici dünya sayesinde Türk sinemasında kendine özgü bir yer edinmişti. Uluslararası alanda da dikkat çeken yapım, başarılarıyla adından söz ettirmişti. 'Dondurmam Gaymak Gapital', yalnızca nostaljik bir geri dönüş değil aynı zamanda yerel hikâyelerin evrensel anlatılarla buluşabileceğini hatırlatan bir devam projesi olarak şimdiden merak uyandırıyor. Okuma provalarıyla birlikte üretim sürecine giren film, Akdeniz'in sıcaklığını ve taşra hikâyelerinin incelikli mizahını yeniden perdeye taşımaya hazırlanıyor.