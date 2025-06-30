Samsun’da bulvar üzerinde duran dolmuştan inen yolcuya, motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100 yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay A. idaresindeki 55 D 0580 plakalı dolmuştan inen Özge G.’ye o sırada dolmuşun sağından geçmekte olan Doğukan U. idaresindeki 55 ALU 601 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motokurye, motosikletiyle birlikte yere düşerek, yaya ise çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.