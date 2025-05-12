Adıyaman’da turizmin yeni gözdeki Kızılin Kanyonu’nda doğal mağara içerisine sırtlan müzesi ve restoran yapmak için çalışma başladı.

Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Göksu ve Fırat nehirlerinin birleştiği Kızılin Kanyonu’na geçtiğimiz yıl iskele yapılarak suya tekne indirilmişti. Besni Kaymakamlığı iskele ve teknenin ardından piknik ve kamp alanını ile kafeyi hizmete sundu.

Tekne üzerinde binlerce yıllık tarihi mağaraları görmek için gelen ziyaretçilerin sayısı son yıllarda oldukça arttı. Göksu Nehri üzerindeki mağaralarda yaşayan sırtlanlar başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin sayısı 2024 yılında 50 bini geçti. Kızilin kanyonunu bu yıl 100 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Doğal mağarada sırtlan müzesi ve restoran yapılıyor

Turistlere daha iyi bir hizmet verebilmek için Besni Kaymakamlığı yeni bir çalışma başlattı. Mağaraların doğallığını bozmadan, mağara içerisinde ‘sırtlan müzesi’ ve restoran yapmak için çalışmalar başladı. İki ay içerisinde müze ve restoran hizmete girecek. Kaymakamlık ayrıca, önümüzdeki yıllarda farklı mağaraların ışıklandırmasını yapacak.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Besni Kaymakamı Çağlar Partal, "Geçen sene iskelemizi ilk kurduğumuz yıldı. 50 bine yakın bir ziyaretçiyi burada ağırladık. Bu sene de 100-120 bin arasın ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle bahar aylarıyla birlikte hafta sonları çok yoğun bir taleple karşılaşıyoruz. Burada bir restoran ihtiyacımız vardı. Güzel bir restoran yapmak için çalışmalara başladık. Arkamızda bulunan mağarada yapıyı da bozmadan bir restoran projemiz var. Bunu gerçekleştireceğiz. Yine bir mağarada, bu bölgede yaşayan çizgili sırtlanımız var. Bu bölgede yaşıyor, burası onun evi. Onların görsellerinin olacağı küçük bir sırtlan müzesi bir mağarada yapmayı planlıyoruz" dedi.

Turist Zeynep Hal ise konuşmasında, "Buraya daha öncede gelmiştik ama eşim buraları görmediği için bir kez daha geldik. Gayet güzel sessiz bir ortam. Kafa dinlemek için, biraz durulmak için gayet iyi. Buraya gelen turistlerde, başka şehirden gelen insanlar da burada bir yemek alanı arıyorlar" diye konuştu.