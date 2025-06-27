Samsun’da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, doğada kaldığı sırada rastladığı mercek bulutunu görüntüledi.

Medical Park Samsun Hastanesi’nde görev yapan Doç. Dr. İlhan Karabıçak, boş vakitleri ve izinli günlerinde Samsun başta olmak üzere birçok ildeki doğal güzellikleri ekipmanları ile birlikte gezerek kayda alıyor. Karşılaştığı nadir anları profesyonel çekim aparatları ile kayda alan Doktor Karabıçak, bu görselleri ‘doğadakicerrah’ adını verdiği sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor.

Doğa fotoğrafçısı gezgin doktor, son olarak kamp yaptığı Atakum ilçesi Aksu Mahallesi’nde mercek bulutunu kayıt altına aldı. O anları kaydeden cerrah, "Günaydın, size bu muhteşem bulutu göstermek istiyorum. Huni şeklinde ve çok güzel görünüyor" dedi.

Kamp yaptığı alanı ve ekipmanlarını da tanıtan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İlhan Karabıçak, o esnada çadırının yanına gelen bir şahini de görüntüledi. Yırtıcı şahin, cerrahı görür görmez havalanarak Atakum semalarına doğru kanat çırptı.