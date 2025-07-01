Mide rahatsızlığı olanlar, genellikle çareyi "mide koruyucu" olarak bilinen ilaçlarda arıyor. Genellikle alanında uzman hekimlere danışılmadan, bilinçsiz bir şekilde tüketilen bu ilaçların göründüğü kadar masum olmadığına dikkat çeken Medicana Sağlık Grubu Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Süleyman Günay, "Mide koruyucu ismini hak etmiyor. Bilinçsiz kullanımında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek uyarıda bulundu.

Mide koruyucu hapların uzman bir hekim önerisi olmadan tüketilmesi, halk arasında yaygın olarak görülen yanlış ilaç kullanımlarından biri. Vatandaşın mide rahatsızlıkları nedeniyle yöneldiği bu ilaçların aslında göründüğü kadar masum olmadığını ve olumsuz yan etkileri olabileceğini aktaran Medicana International İzmir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Günay, "Mide koruyucu ismini hak etmiyor. Günlük pratikte mide koruyucu olarak bilinen ilaçlar, özellikle proton pompa inhibitörleri (PPİ) olarak adlandırılan bir ilaç grubunu kapsar. Bu ilaçlar, mide asidini azaltarak reflü, ülser ve bazı ilaçların mideye zarar verici etkilerine karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır. Ancak halk arasında bu ilaçların zararsız bir koruyucu gibi görülmesi ve hekim önerisi olmadan uzun süreli kullanılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

İlacın adı yanılsamaya neden oluyor

"Mide koruyucu" ifadesinin yanlış bir algıya sebebiyet verdiğinin altını çizen Doç. Dr. Süleyman Günay, "Mide koruyucu ifadesi, bu ilaçların yanlışlıkla her derde deva ya da tamamen zararsız olduğu algısını doğurabiliyor. Oysa bu ilaçların uzun süreli ve kontrolsüz kullanımı ciddi yan etkiler oluşturabilir" diye konuştu. İlacın yan etkileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Süleyman Günay, "Vitamin ve mineral emilim bozuklukları (özellikle B12, demir, magnezyum); kemik erimesi ve kırık riskinde artış, clostridium difficile gibi bağırsak enfeksiyonlarına yatkınlık, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve kronik böbrek hastalığı riski, bağırsak florasında bozulma ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi sorunlara neden olabilir" sözlerini kaydetti. Doç. Dr. Süleyman Günay, "Mide asidi, vücudun doğal bir savunma mekanizmasıdır. Zararlı mikroorganizmaları yok eder ve sindirimi başlatır. Bu asidin uzun süre baskılanması, bağışıklık sistemi, kemik sağlığı ve besin emilimi gibi bir çok sistemi olumsuz etkileyebilir" mesajını verdi.

Sırf midem zarar görmesin diye başlamak yanlış

Mide koruyucu ilaçların doktor kontrolünde ve gerekli olduğunda tüketilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Süleyman Günay, uzun süreli NSAİİ (ağrı kesici) kullanan hastaların, aktif mide veya onikiparmak bağırsağı ülseri olan kişilerin ve reflü nedeniyle tedavi gören hastaların (belirli bir süre için) bu ilaçları kullanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Süleyman Günay, "Ancak sağlıklı bireylerde rutin olarak kullanılması tıbben önerilmez. Özellikle, sırf ‘midem zarar görmesin’ düşüncesiyle koruyucu amaçla başlanan mide ilaçları, uzun vadede faydadan çok zarar getirebilir" ifadelerini kullandı.

Mutlaka gastroenteroloji uzmanına danışılmalı

İlaç tüketimi konusunda toplumsal bilinçlenmenin artması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Süleyman Günay, sözlerine şöyle devam etti: "Bu ilaçların güvenli olduğu düşüncesi yanıltıcıdır. ’Koruyucu’ ifadesi, ilaçların risksiz olduğu anlamına gelmez. Mide asidi, bağışıklık ve sindirim sistemi için gereklidir. Onu sürekli baskılamak, zararlı sonuçlar doğurabilir. Her ilacın olduğu gibi bu ilaçların da doğru hasta, doğru doz ve doğru süre ile kullanılması gerekir. Özellikle reçetesiz temin edilerek başlanan uzun süreli mide koruyucu kullanımları sakıncalıdır. Sağlık okuryazarlığının artması, ilaçların yalnızca doktor önerisiyle ve kontrolünde kullanılması gerektiğinin anlaşılması açısından son derece önemlidir. Mide rahatsızlığı şikayetleri olan hastaların mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurması, gerekirse endoskopi ile değerlendirme yapılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır."