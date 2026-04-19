Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kuzenden 2'si hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların aileleri, taziyeleri kabul etmeye başladı.

Ergani ilçesi Çiçeközü Mahallesi'nde oyun oynadıktan sonra sağanakla birlikte ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım'a (15) yıldırım çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesine sevk edilen Kasım ve Serkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Yıldırım ise Gazi Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayatını kaybeden Kasım ve Serkan yıldırım için taziye kuruldu. Çimli Höyük köyünde kurulan taziyeye AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz ve beraberindekiler aileyi ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Ağır yaralanan Mehmet Yıldırım'ın Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.