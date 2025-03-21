Diyarbakır’da 18 yıldır cinayet suçundan aranan zanlı JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik Projeli JASAT Faaliyeti kapsamında yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "Tasarlayarak Öldürme" suçundan 15.02.2007 tarihinden itibaren 18 yıldır aranan H.T. isimli şahıs Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.