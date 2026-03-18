Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu sağlayan ve kuraklığa dayanıklı bitkilerle kentin yeşil dokusunu güçlendirmek amacıyla seralarında üretim kapasitesini artırdı. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 2 milyon Çin karanfilinin kentin park, kavşak ve refüjlerinde toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, 'Su tüketimini azaltarak bitki üretimi ile ekolojik yeşil alanlar oluşturmak' amacıyla peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Kent estetiğini güçlendirmek amacıyla peyzaj çalışmalarında kullanılan bitki üretimini artıran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, dayanıklılığı, düşük su tüketimi ve kolay bakımıyla öne çıkan Çin karanfiline odaklanarak üretim kapasitesini 2 milyona çıkardı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesi Şilbe TOKİ'de bulunan Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü seralarında Çin karanfili üretimi gerçekleştiriliyor. Kuraklığa dayanıklı olması ve kokusuyla dikkat çeken bitki, kentin peyzaj çalışmalarında önemli bir yer tutuyor. Seralarda tohum ekimiyle başlayan üretim süreci, çimlenme, fide gelişimi, şaşırtma, bakım ve çiçeklenme aşamalarından geçiyor. Gelişimini tamamlayan fideler daha sonra viyollere alınarak dikim yapılacak alanlara gönderiliyor.

2 milyon Çin karanfili

Diğer mevsimlik çiçeklere göre zengin renk yelpazesi ve toprakta uzun süre kalabilme özelliğiyle öne çıkan Çin karanfili üretimiyle bu yıl 2 milyon çiçeğin kentin farklı noktalarında toprakla buluşturulması hedefleniyor. Üretilen çiçekler kavşak, refüj ve park alanlarında kullanılarak kente estetik bir görünüm kazandıracak. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ayrıca peyzaj düzenlemelerinde kullanılan farklı türlerde çalı üretimini de rutin olarak sürdürüyor. Üretilen bitkiler parklar, refüjler ve kavşaklarda kullanılarak kentin yeşil dokusunun güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

''Dört mevsim çiçek açıyor''

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapan Şilan Güzel, Çin karanfilinin dört mevsim çiçek açması sebebiyle çok yıllık bir bitki olduğunu söyledi. Pembe, beyaz, mor, kırmızı ve bordo renklerde çiçek vermesi nedeniyle Çin karanfilinin peyzaj düzenlemelerinde sıkça tercih edildiğini belirten Güzel, diğer çiçeklere nazaran uzun süre toprakta kalması, dayanıklılığı, suya çok fazla ihtiyaç duymaması ve düşük maliyeti nedeniyle avantaj sağladığını vurguladı. İlk etapta seralarda 250 bin adet Çin karanfili tohumu ektiklerini dile getiren Güzel, 'Uygun toprak ve sıcaklıkta 7 ila 14 gün içinde çimlendiler. Çimlenen Çin karanfillerimizin düzenli sulama ve bakımı yapılmaktadır. Aldığımız olumlu veriler sonucu yıl sonuna kadar 2 milyon Çin karanfili üretmeyi hedefliyoruz' dedi.

Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen Çin karanfillerinin parklarda, refüjlerde ve peyzaj düzenlemesi yapılan alanlarda değerlendirileceğini aktaran Güzel, özellikle su varlığını korumak amacıyla bu çiçeğe yöneldiklerini belirtti.