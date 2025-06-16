Aydın’ın Yenipazar ilçesine bağlı Direcik Mahallesi’nde yollar asfaltlanırken, Belediye Başkanı Malik Ercan; "Haftaya Direik’te başladık" diyerek çalışmaların ilçe genelinde süreceğini vurguladı.

Yenipazar Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yol yapım ve bakım çalışmalarına da ivme kazandıran belediye ekiplerinin son durağı Direcik Mahallesi oldu. Yeni haftaya Direcik Mahallesi’nde başlayan belediye ekipleri, arazi yollarının yapımı ve yol genişletme çalışmalarının ardından şimdi de ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan da "Haftaya Direcik’te başladık" diyerek çalışmaların ilçe genelinde belirlenen programlar çerçevesinde süreceğini belirtti. Başkan Ercan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Direcik Mahallemizde tarla, bahçe ve hayvan damı yollarını genişletmiş ve düzeltmiştik. Bu hafta ise yollarımızı asfaltlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu şekilde ulaşım yapmalarını amaçlıyoruz. Eksiklikleri biliyor, belirlediğimiz iş programı kapsamında ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Her şey Yenipazar için" ifadelerine yer verdi.